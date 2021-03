France 24 • 12/03/2021 à 19:12

Pour les artisans français, c'est la compétition suprême, celle qui couronne une carrière et permet d'atteindre l'excellence : le titre de Meilleur ouvrier de France. Les plus célèbres lauréats exercent tous leur talent dans des cuisines mais en réalité, 230 métiers sont concernés par ce concours. Fleuristes, tailleurs de pierre et pâtissiers rivalisent de savoir-faire pour décrocher le Graal de leur profession.