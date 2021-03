France 24 • 29/03/2021 à 11:49

Mehdi Kerkouche est danseur et chorégraphe. Ses vidéos, tournées il y a un an avec ses danseurs confinés ont été vues des millions de fois sur Internet, et lui ont ouvert les portes de l'Opéra de Paris. Une consécration pour ce danseur venu de la culture urbaine, à l'énergie créative débordante. Rencontre.