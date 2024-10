information fournie par France 24 • 01/10/2024 à 15:39

Aujourd’hui s’ouvre la 30ème édition d’Octobre Rose, un mois entier dédié à la sensibilisation et au dépistage du cancer du sein. Chaque année, 61 000 nouveaux cas sont diagnostiqués et 12 600 femmes en décèdent. Et malgré les campagnes d’informations, beaucoup de femmes disent méconnaitre la maladie et ses facteurs aggravants et hésitent encore à se faire diagnostiquer. Pourtant il y a de bonnes nouvelles sur le plan médical avec le nouvelles thérapies ciblées.