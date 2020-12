France 24 • 04/12/2020 à 14:43

Rendez-vous au cœur de la saison 4 du festival Mboté hip-hop, dédié à 100 % aux femmes des cultures urbaines ! Enregistré aux Instituts francais des deux Congo (Brazzaville et Kinshasa), cette édition réunit de grandes artistes telles que Spirita Nanda, Mariusca Moukengué en MC, Jessy B, Dj Dolls Kataleya, Djanel'ange, Nestelia Forest, Orakle et Sista Becky ! Au programme : des interviews et des lives exclusifs.