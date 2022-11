information fournie par France 24 • 16/11/2022 à 08:06

Mathilde Panot, présidente du groupe LFI-Nupes à l’Assemblée nationale, est l’invitée de Roselyne Febvre et Julien Chavanne. L’émission revient sur les défis que représente une population mondiale désormais composée de plus de huit milliards d'êtres humains, la question de l’immigration, la fin de la ristourne à la pompe et le retour du député Adrien Quatennens sur les bancs du Palais Bourbon.