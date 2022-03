Marine Le Pen resserre l'écart dans les sondages : une alerte pour Emmanuel Macron ?

information fournie par France 24 • 31/03/2022 à 18:21

A 10 jours du premier tour de la présidentielle, l'écart se resserre entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen dans les intentions de vote. Jean-Luc Mélenchon a pris la place du troisième homme. Valérie Pécresse est au coude à coude avec Eric Zemmour. Quant aux autres candidats, ils oscillent entre 5 et 0,5%. Tour d'horizon des sondages autour de Roselyne Febvre avec Frederic Dabi de l'Ifop, Carole Barjon de l'Obs et David Revault-d'Allonnes du JDD.