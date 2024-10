Mariette Monpierre et Faty Sy Savanet : deux artistes hors frontières

information fournie par France 24 • 14/10/2024 à 18:06

Fatimata Wane reçoit dans l’ "Affiche Planète Afro", deux artistes qui n’hésitent pas à traverser les frontières dans leur art. Une réalisatrice et productrice guadeloupéenne, Mariette Monpierre, dont le premier long-métrage, "Le Bonheur d’Elza", a été salué par la critique et primé dans plusieurs festivals. Mariette Monpierre continue d’explorer des thématiques liées à l’identité et à la diaspora dans la série "Manmzelle New-York", sur France Télévisions dès le 19 octobre. Faty Sy Savanet est, elle, la chanteuse et parolière du duo parisien multivitaminé, Tshegue. Un groupe d’afropunk créé en 2016 avec le percussionniste Nicolas Dacunha. Après le succès de leur premier EP : "Survivor" le duo revient avec "Argent" : sept titres explosifs, chantés en lingala et en français, à la fois politiques, artistiques et personnels.