Le cortège s'élance au départ de la place de la République, à Paris, pour la traditionnelle manifestation du 1er-Mai, jour férié hautement symbolique pour les travailleurs. IMAGES
Manifestation du 1er-Mai: le cortège parisien s'élance
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