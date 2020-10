Mali : Soumaïla Cissé et Sophie Pétronin seront-ils bientôt libres ?

France 24 • 06/10/2020 à 23:35

Soumaila Cissé et Sophie Pétronin pourraient être libérés très prochainement. Le leader de l'opposition malienne est retenu en otage depuis mars et Sophie Pétronin, humanitaire française a été enlevée en 2016 à Gao. Son fils nous a livré son témoignage exclusif au Micro de Peggy Bruguière et Marlène Rabaud. La libération des otages coïnciderait avec celle d'un grand nombre de jihadistes par les autorités maliennes. Une vague de libération qui a commencé ce week-end et s'est poursuivi ce mardi.