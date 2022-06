information fournie par France 24 • 21/06/2022 à 14:19

Des élus locaux et un haut responsable de l'administration ont annoncé, lundi 20 juin, que plus de 130 civils ont été tués samedi 18 et dimanche 19 juin dans des localités voisines dans le centre du Mali, lors d'attaques attribuées à des jihadistes. Après cette annonce, le gouvernement Malien a déclaré trois jours de deuil national. Ce nouveau massacre s'intègre dans un contexte bien plus large que nous explique Wassim Nasr. Décryptage.