Mali, l'heure du retrait

information fournie par France 24 • 21/02/2022 à 14:47

Paris a annoncé cette semaine son retrait du Mali. Jamais depuis la guerre d'Algérie, la France n’était restée aussi longtemps investie militairement à l'étranger. À l'heure où Bamako se tourne vers d’autres alliés, russes notamment, quel bilan tirer de l'opération ? Le Sahel est-il plus sûr qu’en 2013 ou, au contraire, les jihadistes ont-ils désormais le "champ libre" ? Et avec quelles conséquences pour les populations ? Les réponses de nos reporters et notre grand témoin.