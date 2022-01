information fournie par France 24 • 21/01/2022 à 20:55

Depuis le 12 janvier, une vidéo d'une dizaine de secondes circule sur Facebook et Twitter. Elle affirme montrer l'arrestation de "terroristes français" au Mali. Elle est reprise dans différentes publications qui se nourrissent des tensions entre Paris et Bamako et du déploiement récent controversé de Wagner, le groupe russe de sécurité privée, dans le pays. Qu'en est-il ?