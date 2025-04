information fournie par France 24 • 23/04/2025 à 23:36

Le président français Emmanuel Macron et son homologue malgache Andry Rajoelina ont annoncé mercredi un renforcement de leur coopération économique via plusieurs projets ambitieux, au premier jour d'une visite d'Etat à Antananarivo. Andry Rajoelina a souhaité que la France, "toujours proche" de son pays, s'y "investisse encore plus", évoquant l'"immense potentiel" de l'île-Etat de l'océan Indien.