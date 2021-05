Madagascar, au bout de l'espoir

France 24 • 14/05/2021 à 12:32

C'est l'une des catastrophes les moins médiatisées au monde. À Madagascar, 1,5 million de personnes sont frappées par une grave crise alimentaire et ont besoin d'une aide d'urgence. Plusieurs dizaines de personnes sont déjà mortes de faim. En cause, la sécheresse sans précédent qui s'est abattue sur le sud de l'île ces dernières années et a détruit la quasi-totalité des cultures. Alors que le Programme alimentaire mondial demande une aide d'urgence de 62,45 millions d'euros, notre correspondante Gaëlle Borgia s'est rendue dans la région d'Anosy, la plus durement frappée par la crise.