Lutteuses indiennes en colère : cette photo truquée ne les amuse pas !

information fournie par France 24 • 05/06/2023 à 22:53

Alors qu'elles manifestaient contre le président de la Fédération de lutte indienne, accusé de harcèlement sexuel, les deux lutteuses Vinesh Phogat et Sangeeta Phogat ont été victimes de désinformation et de dénigrement. En cause : une photo d'elles retouchée. Elles y apparaissent tout sourire alors qu'elles viennent d'être interpellées. L'image a circulé dans la foulée de leur arrestation notamment dans les réseaux du parti au pouvoir pour avancer qu'elles avaient joué la comédie.