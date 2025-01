information fournie par France 24 • 21/01/2025 à 22:01

Donald Trump a signé des décrets pour sortir les États-Unis de l'accord de Paris et dénoncer, notamment, les politiques en faveur de la voiture électrique. Il a aussi promis de relancer les forages d'hydrocarbures. Mais en tournant le dos aux énergies renouvelables et en favorisant l'exploitation des énergies fossiles dont l'avenir est incertain, il met en danger l'indépendance énergétique américaine et laisse la Chine confirmer son rôle de leader de l'avenir énergétique mondial.