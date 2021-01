Loïc Dablé, le chef de la seconde chance

France 24 • 04/01/2021 à 14:57

C'est une belle initiative pour aider ceux qui ont abandonné leur projet d'émigration : en Côte d'Ivoire, depuis bientôt deux ans, le centre culinaire "Le Panaf" forme d'anciens migrants à la restauration et à l'entrepreneuriat. Ce lieu unique a été fondé par l'un des visages incontournables de la gastronomie africaine, Loïc Dablé, et son associée Karmelle Biyot. Le chef multi-facettes nous parle de cette initiative, avant de nous dévoiler ses ingrédients fétiches et recettes stars pour cette saison.