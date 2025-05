information fournie par France 24 • 28/05/2025 à 13:30

Le droit à l'aide à mourir a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale avant une prochaine étape plus incertaine au Sénat. Par ailleurs, François Bayrou a évoqué l'idée d'une TVA sociale, déclenchant une levée de boucliers de l'opposition. Quant au match pour le poste de secrétaire du PS, il s'annonce serré au second tour entre Olivier Faure et Nicolas Mayer-Rossignol. Flore Simon reçoit David Revault-d'Allonnes et Pierre Jacquemain pour en débattre.