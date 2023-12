Loi immigration : l'enseignement supérieur vent debout

information fournie par France 24 • 21/12/2023 à 10:59

L'exécutif s'est employé mercredi à relativiser la portée des mesures visant l'accueil des étudiants étrangers en France dans son controversé projet de loi immigration sur fond de gronde du monde de l'enseignement supérieur. Au lendemain de l'adoption du texte par le Parlement, la Première ministre Élisabeth Borne n'a pas exclu de "revenir" sur le projet de caution demandée aux étudiants étrangers, qui leur sera restituée au moment où ils quittent la France. En France, un étudiant étranger (hors Union européenne) doit d'ores et déjà disposer d'au moins 615 euros par mois, soit plus de 7.000 euros par an, pour avoir le droit de faire ses études dans le pays.