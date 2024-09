information fournie par France 24 • 12/09/2024 à 11:57

Il y a un an la tempête Daniel détruisait un quart de la ville de Derna en Libye. Le bilan avait été très lourd : plus de 4 500 morts et 5 000 portés disparus officiellement et plus 40 000 déplacés. Un an après cette catastrophe, la ville de l’est libyen est en pleine reconstruction. Reportage de nos envoyés spéciaux.