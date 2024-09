Libye : un an après les inondations, la reconstruction bat son plein à Derna

information fournie par France 24 • 11/09/2024 à 11:49

Il y a tout juste un an, le 11 septembre 2023, la ville de Derna, dans l'est de la Libye, était noyée sous des inondations meurtrières. La tempête Daniel a fait près de 5 000 morts, autant de portés disparus, et 45 000 déplacés. Aujourd'hui la ville est en pleine reconstruction. C’est l’ingénieur Belgacem Haftar qui est chargé des travaux. Le fils discret du dirigeant militaire libyen Khalifa Hafta, qui règne d’une main de fer sur l’est du pays, opte pour la diplomatie du béton. Ses plans de reconstruction massifs dans plusieurs villes de l’est libyen sont destinés à faire amende honorable auprès de la population, traumatisée par une décennie d’instabilité politique et de guerre civile. Nos correspondants Lilia Blaise et Hamdi Tlili ont pu se rendre en exclusivité à Derna cet été.