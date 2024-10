Liban : la guerre de trop

information fournie par France 24 • 18/10/2024 à 11:50

C’est le conflit le plus meurtrier au Liban depuis la guerre civile (1975-1990). La guerre actuelle entre le Hezbollah et Israël embrase tout le pays. Le bilan provisoire fait état de plus 2 300 morts et 11 000 blessés côté libanais, tandis que des milliers de personnes sont portées disparues. La violence des frappes a aussi provoqué un exode massif de la population : déjà 1,2 million de personnes ont été forcées de quitter leurs maisons, soit un habitant sur cinq. Reportage de nos correspondantes au Liban, Chloé Domat et Sophie Guignon.