Liban : l'enquête sur les explosions du port de Beyrouth aiguise les divisions politiques

information fournie par France 24 • 21/10/2021 à 09:38

Au Liban, l'enquête sur la double explosion du port de Beyrouth exacerbe les tensions politiques et communautaires. Le Hezbollah et le mouvement chiite Amal tentent d'obtenir le dessaisissement du juge Tarek Bitar, en charge de l'enquête. Les deux alliés ont appelé à un rassemblement la semaine dernière visant à stopper les investigations du magistrat qui a dégénéré. Au moins sept personnes ont été tuées, faisant planer la menace d'une guerre civile sur fond de grave crise politique et économique au pays du Cèdre