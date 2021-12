information fournie par France 24 • 13/12/2021 à 14:55

Entre Marseille et la Ciotat, c'est un territoire exceptionnel qui compte 40 kilomètres de falaises et de criques paradisiaques. Les paysages du parc national des Calanques sont à couper le souffle. Pour sauvegarder ce patrimoine inestimable, pompiers et garde-moniteurs sont constamment sur le pied de guerre.