Les restaurants à l'heure du coronavirus : le témoignage de deux chefs lyonnais

France 24 • 14/07/2020 à 13:13

Alors que le secteur de la restauration est touché de plein fouet par la crise du coronavirus, nous partons à Lyon, « capitale de la gastronomie », prendre des nouvelles des deux chefs que nous avions rencontrés au mois de février : Tabata May, cheffe étoilée du restaurant "Les Apothicaires", et Olivier Canal, du bouchon lyonnais "La Meunière". Avec le confinement de toute la France, plus de 200 000 bars et restaurants ont dû fermer leurs portes pendant plusieurs semaines. De nombreux chefs ont lancé des appels à l'aide, afin d'éviter la faillite.