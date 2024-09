Les raisins de la colère : face au réchauffement climatique, quel est l'avenir de la viniculture ?

information fournie par France 24 • 19/09/2024 à 08:42

Quel est l'avenir de la vinification, élément constitutif de la société française ? "Toute la vigne est chamboulée", avertit notre invitée Gabrielle Maréchaux, journaliste Environnement à The Conversation France. "Le réchauffement climatique oblige, les vendanges sont de plus en plus précoces. Ainsi, au cours des 40 dernières années, elles ont avancé en moyenne de deux à trois semaines". Et aujourd'hui, estime Madame Maréchaux, "tout le cycle de la vigne est perturbé". Retrouvez les articles cités par Gabrielle Maréchaux sur https://theconversation.com/fr : "Dates des vendanges : comment le climat souffle le chaud et le froid" par Valérie Bonnardot, université Rennes 2 et "Le paradoxe des données climatiques en Afrique de l’Ouest : plus que jamais urgentes mais de moins en moins accessibles", par Jérémy Lavarenne, Cirad et Asse Mbengue, ANACIM.