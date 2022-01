Les prix du pétrole Brent et WTI au plus haut : 88,13 dollars le baril, du jamais vu depuis 2014

information fournie par France 24 • 18/01/2022 à 14:09

Les prix du Brent et du WTI évoluaient mardi à leur plus haut niveau depuis plus de sept ans, dopés par des perturbations de l'offre, de vives tensions géopolitiques et une remontée de la demande, malgré le variant Omicron.