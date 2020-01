"Les petites mains", un court-métrage à hauteur d'enfant

France 24 • 08/01/2020 à 15:59

Dans ce numéro 100% cinéma, Louise Dupont et Thomas Baurez reçoivent le réalisateur Rémi Allier, lauréat du César du meilleur court-métrage pour "Les petites mains". Il évoque pour nous ce film choc tourné à hauteur d'enfant pour raconter la dureté du monde du travail et de notre société. Également au programme : "Tommaso", le nouveau long-métrage de l'enfant terrible du cinéma américain Abel Ferrara, et "Underwater", film d'horreur en eaux profondes avec Kristen Stewart et Vincent Cassel.