Les perspectives économiques sont moroses

information fournie par Amundi • 05/10/2022 à 10:22

Point marchés et perspectives d'investissement à fin septembre. En ce début d'automne, l'inflation, les politiques monétaires des banques centrales, les risques de récession, les conséquences économiques de la guerre en Ukraine et les pressions exercées sur les profits des entreprises continuent de susciter l'inquiétude des investisseurs. Dans cet environnement marqué par l'incertitude, la prudence reste plus que jamais de rigueur. Analyse de Didier Borowski, Responsable de la recherche sur les politiques macro.