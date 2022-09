Les perspectives économiques de ODDO BHF AM pour la fin de l'année

information fournie par Boursorama • 28/09/2022 à 17:50

La dernière note de la stratégie d'investissement de ODDO BHF AM s'intitule "carry on", double clin d'oeil à la résilience du marché et au regain d'intérêt du marché obligataire.

Après un premier semestre compliqué, Laurent Denize fait le point sur les perspectives économiques d'ici la fin de l'année et leurs impacts sur les places financières. Si l'environnement reste compliqué, le directeur des investissements de ODDO BHF indique qu'il y a malgré tout des signes positifs à guetter et des classes d'actifs qui redeviennent attrayantes pour les mois à venir. Découvrez lesquelles...

Découvrez les produits Boursorama Banque Boursomarkets, des milliers de façon d'investir sans frais de courtage Boursomarkets offre aux clients Boursorama Banque un accès à plus de 40.000 produits issus des principales classes d'actifs (Turbos, Warrants, Certificats, ETF, et OPC), à 0 € de frais de courtage. Je découvre l'offre



Les valeurs mobilières présentent un risque de perte totale en capital. Tout investissement doit s'envisager à moyen long terme.

Contenu sponsorisé