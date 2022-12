Les pays européens revalorisent les salaires minimums

information fournie par France 24 • 28/12/2022 à 09:04

En France, le SMIC augmentera de 1,81% dès le début de l'année. Sur un an, il aura augmenté de 106,16 euros brut par mois, selon les chiffres du gouvernement. L'Espagne et les Pays-Bas vont également revaloriser leur SMIC en janvier. Dans la plupart des pays européens, les salaires minimums ont fortement augmenter depuis l'été 2021. Souvent, il s'agit de hausses mécaniques, car ces salaires minimums sont indexés sur l'inflation. Mais certains pays font le choix de coups de pouce plus importants.