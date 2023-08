Les oubliées du Pérou : les familles des femmes portées disparues se battent pour la justice

information fournie par France 24 • 30/08/2023 à 15:57

Au Pérou, 60% des personnes disparues sont des femmes, ce qui représente plus de 11 000 portées disparues en 2022, dont une majorité d'adolescentes encore mineures. Certaines disparitions sont volontaires, mais la plupart sont liées à des réseaux de traite d’êtres humains, de prostitution ou à des faits de violences conjugales. Le Pérou, parmi les plus mauvais élèves du continent en matière de violences sexistes, a pourtant été le premier d’Amérique du sud à reconnaître les disparitions parmi les violences de genre. Alors que seule une disparue sur deux est retrouvée. Les familles des victimes manifestent aux côtés de collectifs féministes avec l’espoir d'obtenir la vérité sur ces disparitions et de faire reculer ce fléau. Pour cette Journée internationale des disparus, reportage à Lima de Juliette Chaignon et Guillaume Gosalbes.