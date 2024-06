Les nouveaux visages de la K-pop : la pop sud-coréenne élargit ses horizons

information fournie par France 24 • 26/06/2024 à 11:38

Pourquoi les touristes viennent-ils visiter la Corée du Sud ? Pour la K-pop ! Une vague culturelle qui profite au pays en termes économiques. La musique coréenne a généré plus de quatre milliards d’euros en ventes sur les six premiers mois de 2023 et est à présent citée comme la raison n°1 qui pousse les touristes à visiter le pays. Mais pour grandir encore, l’industrie de la K-pop cherche un nouvel équilibre : garder son identité coréenne tout en s’ouvrant au monde extérieur. Alors comment parvient-elle à attirer toujours plus de fans étrangers ? Et comment intègre-t-elle les artistes non-coréens en son sein ? Nos correspondants partent à la rencontre des fans et des acteurs de la K-pop.