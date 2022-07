Les marchés pris en étau entre les anticipations de croissance et les craintes sur l’inflation

information fournie par Amundi • 04/07/2022 à 17:00

Point marchés et perspectives d'investissement à fin juin. Les tensions inflationnistes, l'accélération du resserrement monétaire et les craintes de ralentissement de la croissance économique n'en finissent plus de susciter les inquiétudes des investisseurs. Dans ce contexte, les marchés ont évolué en ordre dispersé au cours du mois. Si les indices américains et européens ont repris leur mouvement de correction, les actions chinoises et hongkongaises ont, quant à elles, été soutenues par la réouverture progressive des économies après les confinements mis en place pour lutter contre le covid. Plus que jamais, la prudence reste de mise. Analyse de Monica Defend, Directrice de l'Amundi Institute.