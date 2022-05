"Les majors du pétrole et du gaz continueront à encaisser l'argent pendant que le monde brûle"

information fournie par France 24 • 12/05/2022 à 07:30

A la Une de la presse, ce jeudi 12 mai, l’enquête du journal britannique The Guardian, qui accuse les majors du pétrole et du gaz, de se lancer dans des investissements massifs, qui vont amplifier la crise climatique. Les réactions à la mort par balles, hier, de la correspondante de la chaîne qatarie Al Jazeera dans les territoires palestiniens. La campagne pour les législatives en France. Et un as du pilotage amateur.