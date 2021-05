Les indicateurs macros et les résultats d'entreprises valident une reprise forte de l'économie

Partenaire • 07/05/2021 à 14:56

En avril, la plupart des données macroéconomiques mondiales ont validé le scénario d'une forte reprise de la croissance. Les statistiques de créations d'emplois, les enquêtes de confiance des consommateurs ou encore les indicateurs d'activité PMI pointent tous vers un rebond important aux Etats-Unis et en Europe. Dans ce contexte, comment se sont comportés les marchés financiers et les bourses ce mois-ci ? Retrouvez l'analyse de CPR AM sur les marchés par Jean-Marie Debeaumarché, gérant allocataire, CPR AM

