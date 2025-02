information fournie par France 24 • 03/02/2025 à 16:39

Cette semaine, dans notre émission 100% musique, Marjorie Hache fait le point sur la 67ème cérémonie des Grammy Awards, en compagnie de l'autrice et journaliste Morgane Giuliani. De Beyoncé à Kendrick Lamar, en passant par les victoires françaises et l'arrivée de l'intelligence artificielle au palmarès, retour sur les temps forts d'un des plus grands événements annuels de la musique.