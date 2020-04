Les flammes de Notre-Dame : le regard d'Agnès Poirier sur l'incendie de ce trésor du patrimoine mondial

France 24 • 15/04/2020 à 12:20

Au soir du 15 avril 2019, le monde assistait avec horreur à l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. L'écrivain et journaliste Agnès Poirier, témoin de la scène depuis sa fenêtre, revient sur ce moment dramatique dans son livre "Notre-Dame : l'âme d'une nation" (Ed. Flammarion). Elle retrace aussi l'histoire exceptionnelle de l'édifice, joyau de l'art gothique et trésor du patrimoine mondial, qui a traversé les siècles et les tourments de l'histoire de France. "Notre-Dame, c'est bien plus qu'une cathédrale, c'est peut-être le Palais du peuple", explique-t-elle.