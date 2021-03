France 24 • 03/03/2021 à 08:12

A la Une de la presse française et internationale, ce mercredi 3 mars, la libération, hier, au Nigeria, de centaines de jeunes filles enlevées vendredi dans le nord-ouest du pays. L'assassinat, en Afghanistan, de trois femmes journalistes d'une chaîne de télévision locale. La contre-attaque judiciaire et médiatique de Nicolas Sarkozy. Et l'albatros Wisdom.