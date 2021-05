Les ETF se sont-ils vraiment démocratisés ?

Ecorama • 28/05/2021 à 14:00

Selon l'AMF, le nombre d'utilisateurs d'ETF a augmenté de 60% entre 2018 et 2020, en passant de 143 000 épargnants à 233 000. Le point de vue d'Isabelle Bourcier, responsable des gestions indicielles et quantitatives de BNPP AM. Ecorama du 28 mai 2021, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com