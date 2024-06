Les Canadiens contraints d’apprendre à vivre avec les "mégafeux"

information fournie par France 24 • 14/06/2024 à 11:19

Au Canada, jamais les feux de forêt n’ont semblé aussi destructeurs. Quinze millions d’hectares, soit l'équivalent du quart de la France métropolitaine, ont d'ores et déjà été balayés par les flammes. Ici, le réchauffement climatique est deux à trois fois plus rapide que dans le reste du monde, alors, forcément, l’année la plus chaude jamais enregistrée sur le globe, 2023, a été dure. Pompiers, secouristes et habitants des localités à risque doivent apprendre à vivre avec un risque croissant d’incendies ravageurs. Reportage de nos correspondants, François Rihouay et Joanne Profeta.