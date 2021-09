information fournie par France 24 • 27/09/2021 à 13:03

Le Parti social-démocrate (SPD) a annoncé lundi vouloir former une coalition avec les Verts et les libéraux démocrates du FDP et a affiché sa détermination à prendre la tête d'un nouveau gouvernement en Allemagne, pour la première fois depuis 2005, au lendemain de sa courte victoire aux élections fédérales.