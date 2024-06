information fournie par France 24 • 24/06/2024 à 07:52

A la Une de la presse, ce lundi 24 juin, la campagne pour les législatives anticipées, et les interrogations des quotidiens français sur l’avenir de la majorité présidentielle, à moins d’une semaine du 1er tour. La campagne en cours continue de provoquer la sidération et l’inquiétude à l’étranger. Le placement en détention provisoire de militants indépendantistes kanaks à 17000 km de chez eux. Et quelques propositions pour se changer les idées.