France 24 • 01/10/2020 à 07:34

A la Une de la presse, ce jeudi 1er octobre, la fête nationale chinoise, sur fond de pandémie. L'appel à la démocratie et au respect des droits de l'Homme à Hong-Kong et au Xianjiang. Les plans du gouvernement britannique pour les demandeurs d'asile. Et la fin de «Ladies and gentlemen» sur Japan Airlines.