Le trafic de chiots en Europe, une "mafia très bien organisée"

France 24 • 16/07/2021 à 11:50

La pandémie de Covid-19 et les périodes de confinement ont conduit de nombreux Européens à adopter un animal de compagnie. En Allemagne, le nombre total d'animaux domestiques a ainsi augmenté d'un million en 2020 et les ventes officielles de chiens ont progressé de 20 % par rapport à 2019. Les élevages professionnels étant débordés par la demande, les éleveurs peu scrupuleux en profitent. Sur Internet, les petites annonces proposant des chiots livrables immédiatement se sont multipliées. Chaque année, des dizaines de milliers de chiots élevés en Pologne ou en Hongrie sont vendus illégalement à l'Ouest, notamment en Allemagne. Un commerce qui rapporte gros et qui se fait souvent au détriment des animaux.