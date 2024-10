Le "tissu social" d'un pays peut-il être "favorable au développement du crime organisé" ?

information fournie par France 24 • 29/10/2024 à 16:38

La justice a condamné à 17 et 14 ans de prison les deux principaux prévenus dans un gigantesque dossier de trafic de drogue instruit en Belgique, pays devenu une plaque tournante du commerce de cocaïne en Europe. Ce dossier porte sur un vaste trafic international de cocaïne et de cannabis qui avait été démantelé par la police belge en 2021-2022, en collaboration avec celles d'Italie et d'Allemagne. La drogue était en général acheminée dans des conteneurs en provenance d'Amérique du Sud et du Maroc, via le port belge d'Anvers, première porte d'entrée en Europe pour la "blanche", mais aussi ceux de Rotterdam (Pays-Bas), Hambourg (Allemagne) et du Havre (France), selon l'accusation. Décryptage avec Frédéric Saliba, auteur, journaliste spécialiste de l’Amérique latine.