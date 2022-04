Le Sri Lanka s'enfonce dans la crise alors que le président Rajapaksa refuse de quitter le pouvoir

information fournie par France 24 • 08/04/2022 à 15:24

Après une profonde crise économique liée à l’épidémie de Covid-19 et aux décisions du gouvernement, le pays fait face à d’importantes pénuries et subit des contrecoups de la guerre en Ukraine. Une situation qui a incité les sri lankais à sortir dans la rue pour manifester leur mécontentement, et demander la démission du gouvernement des frères Rajapakse, comme l'explique Alban Alvarez, envoyé spécial de France 24 à Colombo.