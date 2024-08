information fournie par France 24 • 22/08/2024 à 20:58

L'Australie a annoncé vouloir se doter de la plus grande centrale photovoltaïque au monde. Selon l'Agence Internationale de l'Energie, cette source d'énergie pourrait devenir la première d'ici 10 ans. Dans la course au solaire, c'est pour l'instant la Chine qui est en tête. C'est le pays qui a installé les 3 quarts des nouvelles capacité de production d'énergie renouvelable en 2023 et la majeure partie en solaire.