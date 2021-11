information fournie par France 24 • 29/11/2021 à 11:06

Depuis 2000, et la première édition du sommet Chine-Afrique, la relation entre le pays et le continent a beaucoup changé. Les échanges commerciaux ont été multipliés par 20, atteignant plus de 200 milliards de dollars en 2019 selon la Chine. Pékin est également devenu le premier bailleur de nombreux pays africains, ce qui suscite la critique des États-Unis et de la France, qui voient d'un mauvais œil la perte d'influence qui en résulte pour eux.