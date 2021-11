information fournie par France 24 • 01/11/2021 à 15:53

Rencontre cette semaine avec le rappeur compositeur Didi B, membre du collectif ivoirien Kiff No Beat, qui s'est lancé en solo il y a deux ans. Il nous parle de sa signature récente avec le label 92i Africa de Booba et ses ambitions futures. Également sur notre plateau, l'indie rockeur français H-Burns, qui tourne actuellement avec son album hommage à Leonard Cohen 'Burns On The Wire'.